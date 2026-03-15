Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Комо — Рома, результат матча 15 марта, счёт 2:1, 29-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» уступила «Комо» в 29-м туре Серии А
Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Комо
Окончен
2 : 1
Рома
0:1 Мален – 7'     1:1 Дувикас – 59'     2:1 Карлос – 79'    
Удаления: нет / Франса – 64'

Счёт в матче открыл нападающий гостей Дониэлл Мален на седьмой минуте, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 59-й минуте форвард хозяев поля Анастасиос Дувикас сравнял счёт. На 64-й минуте игрок римской команды Уэсли Франса получил красную карточку. Защитник Диего Карлос вывел «Комо» вперёд на 79-й минуте.

После 29 матчей чемпионата Италии «Рома» набрала 51 очко и занимает шестое место. «Комо» заработал 54 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
