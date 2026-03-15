«Рома» уступила «Комо» в 29-м туре Серии А

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Дониэлл Мален на седьмой минуте, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 59-й минуте форвард хозяев поля Анастасиос Дувикас сравнял счёт. На 64-й минуте игрок римской команды Уэсли Франса получил красную карточку. Защитник Диего Карлос вывел «Комо» вперёд на 79-й минуте.

После 29 матчей чемпионата Италии «Рома» набрала 51 очко и занимает шестое место. «Комо» заработал 54 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.