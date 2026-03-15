Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Полузащитник «МЮ» Фернандеш высказался о клубном рекорде по ассистам за сезон АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своём достижении в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1). Футболист обновил клубный рекорд по ассистам за сезон в АПЛ, обойдя по этому показателю Дэвида Бекхэма — у португальца теперь 16 голевых передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53'     1:1 Баркли – 64'     2:1 Кунья – 71'     3:1 Шешко – 81'    

«Разумеется, это здорово! Это очень значимое достижение, ведь мы говорим об одном из лучших футболистов, поэтому это очень приятно. Это ничего во мне не изменит, но отрадно, что теперь я буду находиться в одном ряду с игроком, на которого все равняются в плане выполнения передач. У меня такое ощущения, что каждый в детстве пытался повторять за Бекхэмом, очень рад побить его рекорд.

Конечно же, это не то, о чём я целенаправленно думаю, в первую очередь всегда хочу помогать команде. Забивать голы и отдавать результативные передачи — это важная часть моей игры. Очень рад, что сегодня всё получилось, мы победили», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «красных дьяволов».

