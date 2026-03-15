Полузащитник «МЮ» Фернандеш высказался о клубном рекорде по ассистам за сезон АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своём достижении в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1). Футболист обновил клубный рекорд по ассистам за сезон в АПЛ, обойдя по этому показателю Дэвида Бекхэма — у португальца теперь 16 голевых передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Разумеется, это здорово! Это очень значимое достижение, ведь мы говорим об одном из лучших футболистов, поэтому это очень приятно. Это ничего во мне не изменит, но отрадно, что теперь я буду находиться в одном ряду с игроком, на которого все равняются в плане выполнения передач. У меня такое ощущения, что каждый в детстве пытался повторять за Бекхэмом, очень рад побить его рекорд.

Конечно же, это не то, о чём я целенаправленно думаю, в первую очередь всегда хочу помогать команде. Забивать голы и отдавать результативные передачи — это важная часть моей игры. Очень рад, что сегодня всё получилось, мы победили», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «красных дьяволов».