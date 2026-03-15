«Это его проблемы». Экс-игрок «Спартака» — об ударе Соболева локтем Умярова в матче РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Сослан Гатагов высказался по поводу эпизода между полузащитником красно-белых Наилем Умяровым и форвардом «Зенита» Александром Соболевым в матче 21-го тура РПЛ. Во время одного из единоборств форвард «Зенита» попал локтем в лицо Умярову. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» выиграл со счётом 2:0.

«Соболев же видел его. Он посмотрел, что Умяров идёт и смотрит на мяч. И он здесь бьёт ему локтем в лицо, это классическая жёлтая карточка. Вторая и, соответственно, удаление.

У Соболева техника бега такая, но это его проблемы. Это не проблемы Умярова. Но здесь ещё к этой технике добавилось движение, удар в лицо», — сказал Гатагов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.