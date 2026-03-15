Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Артига прокомментировал разгромную победу «Рубина» над «Локомотивом»

Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после разгромной победы над «Локомотивом» (3:0) в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

– Очень счастлив нашей победе, тому что она одержана дома, счастлив за игроков и счастлив той связи между командой и болельщиками. Хочу поблагодарить всех. Наши ожидания сегодня превзошли сами себя. Я сам всегда жду, что наша команду покажет хорошую игру, но сегодня было даже больше, чем мы рассчитывали.

– Какие чувства сегодня испытываете?
– Тренерский хлеб состоит в том, что мы всегда должны смотреть в будущее. Сегодня я счастлив, но мы не должны забываться, не должны летать в облаках. Должны быть скромными и работоспособными, эти качества позволяют команде здорово отрабатывать и прессинговать. Важно эту скромность сохранить. Можно возникнуть ощущение, что одержаны две победы над сильными соперниками, другой соперник будто не доставит проблем. Так думать ошибочно! Если так думать, мы можем столкнуться с теми же проблемами, что и в Махачкале (поражение со счётом 1:2. — Прим. «Чемпионата»). Важно держать голову холодной. Сегодня ребята празднуют победу, завтра — выходной, а дальше возьмёмся за работу, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

После 21-го тура чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает восьмое место в таблице. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android