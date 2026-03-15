Франк Артига прокомментировал разгромную победу «Рубина» над «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после разгромной победы над «Локомотивом» (3:0) в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

– Очень счастлив нашей победе, тому что она одержана дома, счастлив за игроков и счастлив той связи между командой и болельщиками. Хочу поблагодарить всех. Наши ожидания сегодня превзошли сами себя. Я сам всегда жду, что наша команду покажет хорошую игру, но сегодня было даже больше, чем мы рассчитывали.

– Какие чувства сегодня испытываете?

– Тренерский хлеб состоит в том, что мы всегда должны смотреть в будущее. Сегодня я счастлив, но мы не должны забываться, не должны летать в облаках. Должны быть скромными и работоспособными, эти качества позволяют команде здорово отрабатывать и прессинговать. Важно эту скромность сохранить. Можно возникнуть ощущение, что одержаны две победы над сильными соперниками, другой соперник будто не доставит проблем. Так думать ошибочно! Если так думать, мы можем столкнуться с теми же проблемами, что и в Махачкале (поражение со счётом 1:2. — Прим. «Чемпионата»). Важно держать голову холодной. Сегодня ребята празднуют победу, завтра — выходной, а дальше возьмёмся за работу, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

После 21-го тура чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает восьмое место в таблице. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.