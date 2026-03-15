«Бетис» и «Сельта» не выявили победителя в матче 28-го тура Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Бетисом» и «Сельтой». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий «Сельты» Ферран Жутгла на четвёртой минуте. На 49-й минуте защитник хозяев Эктор Бельерин сравнял счёт. В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями.

После 28 туров чемпионата Испании «Бетис» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сельта» заработала 41 очко и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Сельта» в домашнем матче встретится с «Алавесом» 22 марта, а «Бетис» в этот же день на выезде сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.