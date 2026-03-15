Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Бетис — Сельта, результат матча 15 марта 2026, счёт 1:1, 28-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Бетис» и «Сельта» не выявили победителя в матче 28-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Бетисом» и «Сельтой». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго
0:1 Жутгла – 4'     1:1 Бельерин – 49'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Сельты» Ферран Жутгла на четвёртой минуте. На 49-й минуте защитник хозяев Эктор Бельерин сравнял счёт. В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями.

После 28 туров чемпионата Испании «Бетис» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сельта» заработала 41 очко и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Сельта» в домашнем матче встретится с «Алавесом» 22 марта, а «Бетис» в этот же день на выезде сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

