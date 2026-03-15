Шпилевский высказался после разгромной победы «Пари НН» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после победы своей команды в матче 21-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (3:0).

«Рад, что сегодня пришло больше зрителей, чем неделю назад. Надеюсь, что болельщикам понравилась игра с «Сочи», был повод посетить игру с «Крыльями Советов», и хорошо, что она удалась. Спасибо зрителям за поддержку, а ребятам – за игру. Они большие молодцы!

В первые 20 минут я ошибся в структуре прессинга, потом мы внесли изменения, игра с нашей стороны была контролируемая. Поздравляю с победой, но нельзя расслабляться, впереди нас ждёт интересный матч с «Краснодаром». Наслышан, что там фантастический стадион — уже в предвкушении увидеть. Также буду рад встрече с Хуаном Боселли. Будем стараться следовать нашему стилю, играть в наш футбол, действовать дерзко.

Не нужно думать, что мы достигли чего-то. Впереди ещё девять важных матчей», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

После 21 тура чемпионата России самарская команда набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» также заработал 20 очков и располагается на 13-й строчке.