Денис Казанский: континентальный матч на «Олд Траффорд» получился неполноценным

Комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53'     1:1 Баркли – 64'     2:1 Кунья – 71'     3:1 Шешко – 81'    

«Континентальный матч на «Олд Траффорд» получился неполноценным. «А был ли первый тайм?» — в духе Горького вполне уместный вопрос. Складывалось ощущение, что футболисты заснули прямо с мячом. Как будто решили восстанавливаться «после вчерашнего» непосредственно в процессе игры — и зрители невольно стали свидетелями этого терапевтического сеанса.

Зато второй тайм — уже футбол. «Вилла» удивила — не только не просела по физике, но даже прибавила после гола Каземиро. Впрочем, траектория полёта мяча после удара головой бразильца заслуживает отдельного научного гранта. Физика там на секунду схлопнулась в новый закон.

Но сегодня добавляй, не добавляй, был день Бруну. В такой календарный сопернику остаётся только наблюдать. Феерическая лёгкость каждого касания и каждого паса. Капитан вообще не выключается из процесса — после гола кому-то что-то объясняет, во время игры дирижирует, на 90-й минуте ставит на место под солнцем Амада… И это только то, что попало в кадр. Шоу капитана!

Кунья снова напомнил, почему его считают особенным. Гол, забеги, игра под давлением — всё на уровне. Иногда кажется, что он играет чуть быстрее, чем успевает разворачиваться сама игра.

Пусть Шешко и забил, куда сильнее запомнился эпизод, где он буквально «облаял» мяч, выскочив с Амадом в контратаку. Нападающий пока ещё формируется — иногда даже прямо по ходу эпизода.

А «Вилла»… «Вилла» уже скоро окажется позади «Челси» и «Ливерпуля», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
