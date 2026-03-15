Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после разгромного поражения от «Рубина»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал итоги матча с «Рубином» (0:3) в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, по целеустремлённости, по напористости соперник сегодня выглядел лучше. До первого пропущенного мяча мы достаточно неплохо выглядели. У нас были хорошие подходы, прессинг, отбор. У соперника особых моментов не было. Недоработали на добивании, «Рубин» свой шанс реализовал.

Во втором матче остаёмся в меньшинстве в первом тайме, два удаления за три тура. Дальше тяжело исправлять, потому что соперник тоже прибавляет. Если в матче с «Нижним Новгородом» нам это удалось, то сегодня квалифицированный соперник нас за ошибки наказал. Момент был у Руденко при счёте 2:0 — выход один в один, можно было забивать, дальше неизвестно, как всё могло бы сложиться. Повторюсь: в целом — по структуре, по целеустремлённости — соперник сегодня был лучше», – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

После 21-го тура чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает восьмое место в таблице. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.