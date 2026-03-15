ЦСКА планирует обжаловать удаление Челестини в матче с «Балтикой»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с удалением главного тренера команды Фабио Челестини в матче 21‑го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1). В добавленное время матча произошла массовая потасовка, в результате которой главный арбитр матча Кирилл Левников удалил главных тренеров команд.

— Будете оспаривать красную карточку Челестини?

— Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шёл, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне, — сказал Брейдо в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.