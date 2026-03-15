Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ЦСКА планирует обжаловать удаление Челестини в матче с «Балтикой»

ЦСКА планирует обжаловать удаление Челестини в матче с «Балтикой»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с удалением главного тренера команды Фабио Челестини в матче 21‑го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1). В добавленное время матча произошла массовая потасовка, в результате которой главный арбитр матча Кирилл Левников удалил главных тренеров команд.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

— Будете оспаривать красную карточку Челестини?
— Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шёл, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне, — сказал Брейдо в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

РПЛ опубликовала официальные причины удалений Талалаева и Челестини
