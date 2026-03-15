Михаил Галактионов ушёл от ответа на вопрос, участвует ли «Локомотив» в чемпионской гонке

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча с «Рубином» (0:3) в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ушёл от ответа на вопрос, участвуют ли железнодорожники в чемпионской гонке.

— «Локомотив» являлся фаворитом двух последних матчей, но не добился в них победы. Тот факт, что команда находится в чемпионской гонке, не мог сыграть роль с точки зрения психологии?

— Не думаю. Есть отдельно взятый матч. Здесь мы не говорим о каких-то глобальных местах. К играм важно правильно подходить — ментально, психологически. Матч может по-разному складываться — в лучшую, в худшую стороны, но уровень борьбы и интенсивности надо держать. Вопрос сейчас даже не в тактике и не в структуре. Вопрос в микромоментах, когда соперник тебя «обстукивает». Мы на протяжении большинства матчей такого не позволяли никому.

— Какая глобальная цель у «Локомотива»? Команда борется за чемпионство?

— А вы как считаете?

— Наверное, да.

— А игры по-разному могут складываться. Могут быть лучше, хуже. Сегодня такой результат. Понятно, что он неприятный. В плане психологии нам сложно его принимать. Его надо забывать, потому что уже на неделе кубковый матч. Раскисать некогда, надо держать удар и готовиться к следующим играм. До паузы на сборные у нас матч Кубка и домашняя игра с «Акроном». Надо переламывать, чтобы дальше набирать очки. Такая нацеленность. Ещё раз повторюсь — да, это неприятно, это больно бьёт по нашей команде. Но мы не раскисаем. Детский сад устраивать некогда. Наоборот, надо собраться всем вместе, быть едиными и двигаться вперёд — по набору очков, по качеству игры, – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

После 21-го тура чемпионата России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке в таблице. Первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 45 очков.