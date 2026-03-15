«В первом тайме мы неправильно играли». Адиев — о поражении «Крыльев Советов» от «Пари НН»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался после разгромного поражения своей команды в матче 21-го тура РПЛ от «Пари НН» (0:3).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Олусегун – 29' 2:0 Вешнер Тичич – 45+2' 3:0 Лесовой – 90+3'
«Не думаю, что счёт по игре, потому что во втором тайме у нас были свои определённые подходы и моменты. Плюс в концовке уже большими силами пошли в атаку и потеряли баланс. В первом тайме мы неправильно играли, во втором более или менее исправили и лучше выглядели», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».
После 21 тура чемпионата России самарская команда набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» также заработал 20 очков и располагается на 13-й строчке.
