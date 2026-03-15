Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
«Получили то, что заслужили». Тренер «МЮ» Кэррик — о победе над «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о победе своей команды в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53'     1:1 Баркли – 64'     2:1 Кунья – 71'     3:1 Шешко – 81'    

«Это приятное чувство. Мы проделали очень хорошую работу, которой довольны. Мы знали, что это важная игра в контексте того, чтобы вернуться на победный путь, ребята очень хорошо отреагировали на поражение от «Ньюкасл Юнайтед».

Это была, безусловно, важная игра. Мы ещё никогда не оказывались в такой ситуации, когда нужно было сыграть после поражения, так что исход мог быть любым, это действительно сильно влияет на результат. Но ребята отлично справились со всем этим, они трудились всю неделю. Поэтому у меня было хорошее предчувствие на сегодняшний день. Мы были в очень хорошей форме перед игрой, сосредоточены и уверены в себе. Это проявилось, думаю, как команда мы сегодня сыграли очень хорошо и получили то, что заслужили», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

Кэррик стал первым тренером в истории «МЮ», который выиграл первые шесть домашних встреч
