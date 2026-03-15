Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Штутгарт — РБ Лейпциг, результат матча 15 марта 2026, счёт 1:0, 26-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Штутгарт» минимально переиграл «РБ Лейпциг» в 26-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин из Оберасбаха.

1:0 Ундав – 56'    

Единственный гол в этой встрече забил Дениз Ундав на 56-й минуте.

После этой игры «Штутгарт» с 50 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 47 очками находится на пятом месте.

В следующем туре «швабы» 22 марта на выезде встретятся с «Аугсбургом», «быки» 20 марта примут «Хоффенхайм».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android