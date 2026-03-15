«Штутгарт» минимально переиграл «РБ Лейпциг» в 26-м туре Бундеслиги

Завершён матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин из Оберасбаха.

Единственный гол в этой встрече забил Дениз Ундав на 56-й минуте.

После этой игры «Штутгарт» с 50 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 47 очками находится на пятом месте.

В следующем туре «швабы» 22 марта на выезде встретятся с «Аугсбургом», «быки» 20 марта примут «Хоффенхайм».