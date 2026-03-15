Результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 15 марта, завершился 26-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 26-го тура Бундеслиги:
13 марта, пятница:
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Санкт-Паули» — 2:0.
14 марта, суббота:
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 1:1;
«Айнтрахт» — «Хайденхайм» — 1:0;
«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» — 2:0;
«Байер» — «Бавария» — 1:1;
«Гамбург» — «Кёльн» — 1:1.
15 марта, воскресенье:
«Вердер» — «Майнц» — 0:2;
«Фрайбург» — «Унион» — 0:1;
«Штутгарт» — «РБ Лейпциг» — 1:0.
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 67 очков за 26 матчей.