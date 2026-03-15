Лапорта лидирует на выборах президента «Барселоны», согласно опросу членов клуба — TV3

Жоан Лапорта лидирует на выборах президента «Барселоны», согласно опросу членов клуба, проведённому TV3.

Были опрошены 400 человек, принимавших участие в голосовании, и 66,6% заявили, что голосовали за Лапорту. Его соперника, Виктора Фонта, поддерживают 30,9% опрошенных. Лишь немногие заявили, что проголосовали без указания конкретного кандидата или не захотели раскрывать своего выбора.

Лапорта может в третий раз быть избран на эту должность. Испанец возглавлял сине-гранатовых с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год.

В данный момент идёт официальный подсчёт голосов.

Победитель займёт свою должность с 1 июля и возглавит каталонский клуб до 2031 года.