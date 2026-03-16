Юрий Сёмин высказался об итогах матча «Зенит» — «Спартак»
Российский тренер Юрий Сёмин высказался об итогах матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«Команды ещё не в тех кондициях тех ожиданий, которые хотят болельщики. Но «Зенит» набрал три очка. Это их вернуло в гонку. Что касается «Спартака», то у них много проблем. Выберутся они или нет — покажут дальнейшие игры», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.
Комментарии
- 16 марта 2026
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
08:10
-
07:31
-
07:30
-
07:10
-
06:55
-
06:46
-
06:27
-
06:21
-
05:50
-
05:49
-
05:41
-
04:57
-
04:11
-
03:54
-
02:21
-
02:10
-
01:50
-
01:46
-
01:29
-
01:18
-
01:02
-
01:01