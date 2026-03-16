Юрий Сёмин высказался об итогах матча «Зенит» — «Спартак»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался об итогах матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Команды ещё не в тех кондициях тех ожиданий, которые хотят болельщики. Но «Зенит» набрал три очка. Это их вернуло в гонку. Что касается «Спартака», то у них много проблем. Выберутся они или нет — покажут дальнейшие игры», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

