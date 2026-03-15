Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: у Фернандеша хорошая статистика, но для меня важнее команда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после матча 30-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) оценил качество игры полузащитника команды Бруну Фернандеша. Футболист отдал в этой игре две голевые передачи и установил клубный рекорд по ассистам за сезон в чемпионате Англии.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53'     1:1 Баркли – 64'     2:1 Кунья – 71'     3:1 Шешко – 81'    

«Бруну здорово себя проявляет уже на протяжении долгого времени, он способен делать разницу. У него хорошая статистика, его хвалят за умение отдавать голевые передачи, но для меня важнее команда, мне всё равно, кто забьёт, главное, чтобы мы побеждали. Это показывает, насколько он значим, сегодня он был важен для нас. У Бруну было столько опасных моментов, чтобы забить гол или отдать пас. Он выкладывается на 100% и на тренировках, и в матчах. Пас Матеусу [Кунье] был фантастическим завершением отличной игры в целом», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

