Главная Футбол Новости

«Локомотив» потерпел второе поражение в сезоне РПЛ

Московский «Локомотив» разгромно проиграл казанскому «Рубину» со счётом 0:3 в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым железнодорожники потерпели второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

В предыдущий раз «Локомотив» проиграл во встрече с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2) в 14-м туре РПЛ. Игра прошла 1 ноября 2025 года. На данный момент московский клуб одержал 11 побед по ходу турнира и восемь раз сыграл вничью.

После 21-го тура чемпионата России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке турнирной таблицы. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Акроном» (22 марта).

