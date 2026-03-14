Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Что вы туда идёте? Зачем?» Юран прокомментировал массовую стычку в матче «Балтики» с ЦСКА
Российский тренер Сергей Юран прокомментировал массовую стычку в матче 21‑го тура РПЛ, в котором «Балтика» одержала победу над ЦСКА со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«На мой взгляд, спровоцировал всю ситуацию игрок ЦСКА. Талалаев — да, выбил мяч, но у болбоя есть другой. А тут футболист толкает тренера…

Что дальше спровоцировало? Тренерская скамейка ЦСКА пошла разбираться с тренерами «Балтики». Что вы туда идёте? Зачем вы идёте разбираться? Там судья есть. Видно, на итальянском Челестини что‑то сказал. Талалаев знает язык. Пообщались, закипели», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В добавленное время матча главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Произошла массовая потасовка, в результате которой арбитр матча Кирилл Левников удалил главных тренеров обеих команд.

