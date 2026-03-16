Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ливерпуля» Собослаи: мы должны сплотиться и сражаться за клуб

Полузащитник «Ливерпуля» Собослаи: мы должны сплотиться и сражаться за клуб
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о ничьей в матче 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1). Футболист забил гол в этой игре.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Собослаи – 18'     1:1 Ришарлисон – 90'    

«Это огромное разочарование. Не понимаю, что произошло, мне нечего сказать. Опять [мы пропустили] на последней минуте, уже и не знаю, как часто подобное повторялось в нынешнем сезоне. Мы должны проснуться.

Чувствую себя опустошённым. Мы должны взять себя в руки, ведь если продолжим в том же духе, попадание в Лигу конференций станет большим достижением. Не знаю, почему это происходит. Честно, просто не знаю.

В первом тайме мы играли хорошо, контролировали ход встречи, у соперника толком и моментов не было, если не считать пару ударов головой. Во втором тайме мы сыграли хуже. Мы всё обсудим в команде, сейчас очень сложный период, но нам нужно держаться вместе.

Я не слышал недовольного гула болельщиков, но мы их прекрасно понимаем. Мы играем не так хорошо, как должны. Болельщикам не следует отворачиваться от нас, поскольку в прошлом сезоне мы стали чемпионами за четыре тура до конца, все были рады. Поддержите нас в это непростое время!

У нас ещё есть возможность проявить себя, мы должны сплотиться и сражаться за клуб», — приводит слова Собослаи BBC со ссылкой на Sky Sports.

Рекорд Собослаи по голам со штрафных! Но Ришарлисон украл победу «Ливерпуля» в дикой игре
Рекорд Собослаи по голам со штрафных! Но Ришарлисон украл победу «Ливерпуля» в дикой игре
