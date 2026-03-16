Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА рассказали свою версию конфликта, вызвавшего потасовку в матче с «Балтикой»

В ЦСКА рассказали свою версию конфликта, вызвавшего потасовку в матче с «Балтикой»
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал конфликт, вызвавший потасовку в матче 21‑го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Мы видим, что Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. Игроки начали все толкаться. Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки? Ни один лидер коллектива не может так поступить.

Мы посмотрели техническую запись. Челестини спокойным шагом пришёл, чтобы попытаться поговорить, разобраться. И после этого товарищ Нагайцев, ассистент Талалаева, дважды довольно в агрессивной манере толкает Фабио. Не то, как он сказал во флеше, что «попросил покинуть техническую зону». Это было совсем не так. После этого Челестини спокойно отходит к судье, возвращается к себе, потасовка по большому счёту завершена. И возобновляется снова после того, как Челестини получает красную карточку. За что?

А после этого Андрей Викторович показывал жесты, пальчиком тыкал Фабио. Что‑то там в подтрибунном помещении пытался сделать. Давайте об этом говорить. В какой раз Талалаева вызывают на КДК? В пятый раз за сезон? Сколько красных карточек? Честно говоря, мне казалось, что двух мнений быть не может.

Наша проблема, что мы повелись на провокацию. Но оценивать этот эпизод с какой‑то другой точки зрения просто нельзя», — заявил Брейдо в эфире «Матч ТВ».

В добавленное время матча главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Произошла массовая потасовка, в результате которой арбитр матча Кирилл Левников удалил главных тренеров обеих команд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android