В ЦСКА рассказали свою версию конфликта, вызвавшего потасовку в матче с «Балтикой»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал конфликт, вызвавший потасовку в матче 21‑го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).

«Мы видим, что Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. Игроки начали все толкаться. Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки? Ни один лидер коллектива не может так поступить.

Мы посмотрели техническую запись. Челестини спокойным шагом пришёл, чтобы попытаться поговорить, разобраться. И после этого товарищ Нагайцев, ассистент Талалаева, дважды довольно в агрессивной манере толкает Фабио. Не то, как он сказал во флеше, что «попросил покинуть техническую зону». Это было совсем не так. После этого Челестини спокойно отходит к судье, возвращается к себе, потасовка по большому счёту завершена. И возобновляется снова после того, как Челестини получает красную карточку. За что?

А после этого Андрей Викторович показывал жесты, пальчиком тыкал Фабио. Что‑то там в подтрибунном помещении пытался сделать. Давайте об этом говорить. В какой раз Талалаева вызывают на КДК? В пятый раз за сезон? Сколько красных карточек? Честно говоря, мне казалось, что двух мнений быть не может.

Наша проблема, что мы повелись на провокацию. Но оценивать этот эпизод с какой‑то другой точки зрения просто нельзя», — заявил Брейдо в эфире «Матч ТВ».

В добавленное время матча главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Произошла массовая потасовка, в результате которой арбитр матча Кирилл Левников удалил главных тренеров обеих команд.