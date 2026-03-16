Тренер «Ливерпуля» Слот: в последние 15-20 минут игра с «Тоттенхэмом» была более равной

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий касательно ничьей в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).

«В этой игре были большие отрезки, на которых мы владели инициативой, в такие моменты нужно забивать второй гол. У нас было много опасных моментов, в последние же 15-20 минут игра была более равной, обе команды поджидали свой гол.

Соперник создавал свои опасные эпизоды, таковых было четыре или пять, по одному сценарию — дальний заброс и подбор, в такие моменты оппонент и старался угрожать нашим воротам. Во многих случаях мы подбирали мячи после их длинных передач, развивая свои контратаки. Но все эти контратаки — четыре в три, три в два, все эти моменты, в которых мастерство наших игроков должно было вылиться в голы, ни к чему не привели, а в концовке мы ещё и пропустили. После этого оставалось не так много времени, чтобы это исправить», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.