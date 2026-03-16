Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Результаты матчей 26-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Завершились восемь из девяти матчей 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 26-го тура Лиги 1

13 марта, пятница:

«Марсель» — «Осер» — 1:0.

14 марта, суббота:

«Лорьян» — «Ланс» — 2:1;
«Анже» — «Ницца» — 0:2;
«Монако» — «Брест» — 2:0.

15 марта, воскресенье:

«Страсбург» — «Париж» — 0:0;
«Метц» — «Тулуза» — 3:4;
«Гавр» — «Лион» — 0:0;
«Ренн» — «Лилль» — 1:2.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Нант» был перенесён по просьбе парижан для подготовки к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 57 очков за 25 матчей. На второй строчке располагается «Ланс», у которого 56 очков после 26 игр. Тройку лидеров замыкает «Марсель» (49 очков).

