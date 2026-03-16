Лацио — Милан, результат матча 15 марта 2026, счёт 1:0, 29-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» проиграл «Лацио» в 29-м туре Серии А
Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Окончен
1 : 0
Милан
1:0 Исаксен – 26'    

Единственный гол в матч забил Густав Исаксен. Нападающий римской команды отличился в первом тайме на 26-й минуте.

После 29 матчей чемпионата Италии «Лацио» набрал 40 очков и занимает девятое место. «Милан» заработал 60 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы Серии А.

В следующем туре команда из Рима сыграет с «Болоньей» (22 марта), а красно-чёрные встретятся с «Торино» (21 марта).

