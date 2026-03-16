«Комо» одержал четвёртую победу подряд в Серии А

«Комо» обыграл столичную «Рому» со счётом 2:1 в матче 29-го тура итальянской Серии А. Тем самым подопечные Сеска Фабрегаса одержали четвёртую победу подряд в национальном чемпионате.

Ранее «Комо» обыграл туринский «Ювентус» (2:0), «Лечче» (3:1) и «Кальяри» (2:1). Всего в нынешнем сезоне Серии А на счету команды 15 побед, девять ничьих и пять поражений.

После 29 матчей чемпионата Италии «Комо» заработал 54 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. Лидирует в лиге миланский «Интер», в активе которого 68 очков. В следующем туре команда Сеска Фабрегаса встретится с «Пизой» (22 марта).