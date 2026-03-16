Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Комо» одержал четвёртую победу подряд в Серии А

Комментарии

«Комо» обыграл столичную «Рому» со счётом 2:1 в матче 29-го тура итальянской Серии А. Тем самым подопечные Сеска Фабрегаса одержали четвёртую победу подряд в национальном чемпионате.

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
0:1 Мален – 7'     1:1 Дувикас – 59'     2:1 Карлос – 79'    
Удаления: нет / Франса – 64'

Ранее «Комо» обыграл туринский «Ювентус» (2:0), «Лечче» (3:1) и «Кальяри» (2:1). Всего в нынешнем сезоне Серии А на счету команды 15 побед, девять ничьих и пять поражений.

После 29 матчей чемпионата Италии «Комо» заработал 54 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. Лидирует в лиге миланский «Интер», в активе которого 68 очков. В следующем туре команда Сеска Фабрегаса встретится с «Пизой» (22 марта).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android