«Комо» одержал четвёртую победу подряд в Серии А
«Комо» обыграл столичную «Рому» со счётом 2:1 в матче 29-го тура итальянской Серии А. Тем самым подопечные Сеска Фабрегаса одержали четвёртую победу подряд в национальном чемпионате.
Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
2 : 1
0:1 Мален – 7' 1:1 Дувикас – 59' 2:1 Карлос – 79'
Удаления: нет / Франса – 64'
Ранее «Комо» обыграл туринский «Ювентус» (2:0), «Лечче» (3:1) и «Кальяри» (2:1). Всего в нынешнем сезоне Серии А на счету команды 15 побед, девять ничьих и пять поражений.
После 29 матчей чемпионата Италии «Комо» заработал 54 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. Лидирует в лиге миланский «Интер», в активе которого 68 очков. В следующем туре команда Сеска Фабрегаса встретится с «Пизой» (22 марта).
Материалы по теме
