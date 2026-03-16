Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Осасуна, результат матча 15 марта 2026, счёт 3:1, 28-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» в матче 28-го тура Ла Лиги, Захарян на поле не вышел
Комментарии

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Реалом Сосьедад» и «Осасуной». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Оярсабаль – 24'     2:0 Гедеш – 28'     3:0 Гедеш – 52'     3:1 Муньос – 77'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 24-й минуте. Через четыре минуты форвард Гонсалу Гедеш удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте Гедеш оформил дубль. На 77-й минуте нападающий «Осасуны» Виктор Муньос отыграл один мяч, установив окончательный счёт в матче — 3:1. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян был включён в заявку своей команды на игру, но на поле не появился.

После 28 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Осасуна» заработала 34 очка и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Осасуна» в домашнем матче встретится с «Жироной» 21 марта, а «Реал Сосьедад» на день раньше на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android