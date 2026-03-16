«Плохое сочетание для набора очков». Слот — об игровых проблемах «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, влияет ли ничья с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) в 30-м туре АПЛ на шансы команды попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Конечно, этот результат влияет, но подобное происходит далеко не в первый раз. Мы вообще не учимся на своих ошибках. Это уже не первый случай, когда на протяжении матча мы создаём гораздо больше опасных моментов, чем фактическое количество забитых мячей. Обычно у многих команд в Премьер-лиге высокий показатель xG (ожидаемые голы. — Прим. «Чемпионата»), но это не характеризует нашу игру на протяжении сезона. По ходу матча игра становится равной, а в концовке у нас не получается сохранить свои ворота в неприкосновенности. У нас было не так много «сухих» матчей, как это должно быть на пути к более высоким строчкам в турнирной таблице. Это плохое сочетание для набора желаемого количества очков», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.