Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Плохое сочетание для набора очков». Слот — об игровых проблемах «Ливерпуля»

«Плохое сочетание для набора очков». Слот — об игровых проблемах «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, влияет ли ничья с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) в 30-м туре АПЛ на шансы команды попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Собослаи – 18'     1:1 Ришарлисон – 90'    

«Конечно, этот результат влияет, но подобное происходит далеко не в первый раз. Мы вообще не учимся на своих ошибках. Это уже не первый случай, когда на протяжении матча мы создаём гораздо больше опасных моментов, чем фактическое количество забитых мячей. Обычно у многих команд в Премьер-лиге высокий показатель xG (ожидаемые голы. — Прим. «Чемпионата»), но это не характеризует нашу игру на протяжении сезона. По ходу матча игра становится равной, а в концовке у нас не получается сохранить свои ворота в неприкосновенности. У нас было не так много «сухих» матчей, как это должно быть на пути к более высоким строчкам в турнирной таблице. Это плохое сочетание для набора желаемого количества очков», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android