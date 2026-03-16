Фабрицио Романо сообщил имя нового президента «Барселоны» по итогам выборов

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X сообщил имя нового президента «Барселоны» по итогам завершившихся в ночь с 15 на 16 марта выборов.

«Жоан Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»! Лапорта приступил к исполнению своих обязанностей и продолжит свою работу на новом этапе после сегодняшнего голосования», — написал Романо в соцсетях.

Таким образом, Лапорта может в третий раз быть избран на эту должность. Испанец возглавлял сине-гранатовых с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год. Отмечается, что победитель займёт свою должность с 1 июля и возглавит каталонский клуб до 2031 года. Соперником Жоана на выборах был Виктор Фонт.