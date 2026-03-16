Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Батраков обратился к фанатам «Локомотива» после разгромного поражения от «Рубина»

Батраков обратился к фанатам «Локомотива» после разгромного поражения от «Рубина»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сделал видеообращение к болельщикам после поражения железнодорожников в гостевом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

«Дорогие болельщики, мы понимаем, что результаты неприемлимы, но мы еще находимся в тройке и постараемся как можно выше взобраться в чемпионате и продвинуться в Кубке. Мы отдадим все силы в ближайших матчах», — приводит слова Батракова пресс-служба «Локомотива».

После 21-го тура чемпионата России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке турнирной таблицы. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Акроном» (22 марта).

