Батраков обратился к фанатам «Локомотива» после разгромного поражения от «Рубина»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сделал видеообращение к болельщикам после поражения железнодорожников в гостевом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:3).

«Дорогие болельщики, мы понимаем, что результаты неприемлимы, но мы еще находимся в тройке и постараемся как можно выше взобраться в чемпионате и продвинуться в Кубке. Мы отдадим все силы в ближайших матчах», — приводит слова Батракова пресс-служба «Локомотива».

После 21-го тура чемпионата России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке турнирной таблицы. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Акроном» (22 марта).