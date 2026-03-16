Собослаи установил рекорд «Ливерпуля» всех времён, вплотную приблизившись к достижению АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) и вошёл в историю мерсисайдцев.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Собослаи забил четыре гола со штрафных в этом сезоне АПЛ, что является рекордом «Ливерпуля» всех времён. При этом венгерский футболист вплотную приблизился к достижению среди всей лиги по этому показателю. Больше за сезон в истории АПЛ забивали только Дэвид Бекхэм (2000/2001) и Лоран Робер (2001/2002). У них по пять забитых мячей со штрафного за сезон.

В текущем сезоне Собослаи принял участие в 41 матче за клуб во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 100 млн.