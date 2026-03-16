Виктор Фонт выступил с заявлением после поражения на выборах президента «Барселоны»

Виктор Фонт прокомментировал поражение на выборах президента «Барселоны». Ранее сообщалось, что Жоан Лапора переизбран на пост президента каталонского клуба.

«Мы опечалены. Мы надеялись преобразить клуб и сблизить его с болельщиками. Это досадно, но мы принимаем результат, как и должны. Мы поздравляем избранного президента Жоана Лапорту и весь его совет директоров. Мы создали другую «Барсу». И мы будем продолжать отстаивать это дело, потому что это благородное дело, дело во благо нации. Я буду продолжать работать, бороться и стремиться сделать «Барсу» клубом моей жизни, клубом моей мечты», — приводит слова Фонта Sport.es.

Лапорта возглавлял сине-гранатовых с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год. Отмечается, что победитель займёт свою должность с 1 июля и возглавит каталонский клуб до 2031 года.

