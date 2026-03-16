«Барселона» показала итоги голосования на выборах президента клуба

«Барселона» на своём официальном сайте показала данные о выборах президента сине-гранатовых, включая результаты голосования.

Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

По итогам голосования победу одержал действующий глава клуба Жоан Лапорта. Его результат составил 68,18%. За него проголосовали 32 934 избирателя. Соперник Лапорты Виктор Фонт набрал лишь 29,78% голосов. За него свой голос отдали 14 385 человека. 984 (2,04%) бюллетеня остались пустыми.

Таким образом, Лапорта в третий раз избран на эту должность. Испанец возглавлял сине-гранатовых с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год. Отмечается, что победитель займёт свою должность с 1 июля и возглавит каталонский клуб до 2031 года.