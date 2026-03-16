Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: нужно «поблагодарить» игрока «Спартака» за бестолковый пенальти

Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», а ныне футбольный тренер Сергей Юран поделился мыслями о поражении красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Спартак» в первом тайме выполнял то, что задумывалось. Команда находила полумоменты, где могла забить. Но меня удивил факт, что «Спартак» играл без нападающего. И то сработало. Нужно «поблагодарить» игрока «Спартака» за бестолковый пенальти. Это отсутствие игровой дисциплины. Это такая бестолковщина! После этого «Зенит» перестроился и перехватил инициативу», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android