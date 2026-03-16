Юран: нужно «поблагодарить» игрока «Спартака» за бестолковый пенальти

Бывший нападающий «Спартака», а ныне футбольный тренер Сергей Юран поделился мыслями о поражении красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Спартак» в первом тайме выполнял то, что задумывалось. Команда находила полумоменты, где могла забить. Но меня удивил факт, что «Спартак» играл без нападающего. И то сработало. Нужно «поблагодарить» игрока «Спартака» за бестолковый пенальти. Это отсутствие игровой дисциплины. Это такая бестолковщина! После этого «Зенит» перестроился и перехватил инициативу», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место.