«Дикость». Радимов рассказал, кто спровоцировал конфликт в матче «Балтики» с ЦСКА

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал массовую потасовку в матче 21-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА (1:0), в которой участвовали главные тренеры Андрей Талалаев и Фабио Челестини.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Какая‑то прямо дикость. Дикари какие‑то. Я думаю, что спровоцировал, конечно, Талалаев. Он выбил мяч. Если бы он откинул просто мяч, то не было бы такого конфликта. А Талалаев выбил его, как вратари в 80‑х (смеётся). Это перебор. Нервы на тренерском мостике ЦСКА — это и есть проблема. Но спровоцировал ситуацию, думаю, Андрей Викторович», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч завершился массовой потасовкой в добавленное время, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Отмечается, что тренер «Балтики» был удалён за препятствование возобновлению игры командой соперника, а тренер армейцев – за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере.

