Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его нельзя сейчас трогать». Юран — о Соболеве в «Зените»

Комментарии

Российский тренер Сергей Юран высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Я думаю, он не до конца раскрылся. Там есть потенциал, который можно вытащить у него. Габаритный, заряженный, злой, вверху хорошо играет. В матче со «Спартаком» видно было, насколько он активно отрабатывал. Если у тренера пропадает контакт с игроком, то футболисту сложно. В «Зените» тоже не всё сразу получалось. Но он терпел, и сейчас Семак ему доверяет. По‑спортивному его нельзя сейчас трогать и убирать из старта. Потому что он забивает», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи. На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android