«Балтика» обратилась к болельщикам после скандального матча с ЦСКА в РПЛ

«Балтика» поблагодарила болельщиков за поддержку в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Спасибо, что вы с нами! В субботу нас было 19 860 человек! Это не просто цифра, это огромная сила. Вы гнали команду вперёд весь матч. С такой поддержкой и играть легче, и победы ближе. Ваш голос правда помогает нам биться до конца!» — написано на официальной странице «Балтики» в телеграм-канале.

Напомним, матч завершился массовой потасовкой с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Конфликт случился в добавленное время матча, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Оба главных тренера были удалены по итогам эпизода.

Материалы по теме
Талалаев и Челестини были готовы разорвать друг друга! У ЦСКА — ужасающий антирекорд
Талалаев и Челестини были готовы разорвать друг друга! У ЦСКА — ужасающий антирекорд
