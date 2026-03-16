«Балтика» обратилась к болельщикам после скандального матча с ЦСКА в РПЛ

«Балтика» поблагодарила болельщиков за поддержку в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«Спасибо, что вы с нами! В субботу нас было 19 860 человек! Это не просто цифра, это огромная сила. Вы гнали команду вперёд весь матч. С такой поддержкой и играть легче, и победы ближе. Ваш голос правда помогает нам биться до конца!» — написано на официальной странице «Балтики» в телеграм-канале.

Напомним, матч завершился массовой потасовкой с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Конфликт случился в добавленное время матча, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Оба главных тренера были удалены по итогам эпизода.