Тренер «Тоттенхэма» Тудор высказался о своём будущем после ничьей с «Ливерпулем»

Тренер «Тоттенхэма» Тудор высказался о своём будущем после ничьей с «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о своём будущем после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в выездной встрече 30-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Собослаи – 18'     1:1 Ришарлисон – 90'    

До этого под его руководством лондонская команда потерпела четыре поражения подряд.

«Работа тренера — вы знаете, как это происходит. Я занимаюсь тренерской деятельностью уже 15 лет и ни разу не размышлял о своём будущем, даже на мгновение. Я никогда не думаю о том, что будет дальше, и не оглядываюсь назад — мои мысли сосредоточены только на завтрашней тренировке и на том, как помочь футболистам. Я ничего не читаю и ничего не смотрю.

Будущее — это лишь плод воображения, его не существует. Есть только сегодняшний день, завтрашний день и ежедневная работа на тренировках», — сказал Тудор на пресс-конференции после матча.

Ранее сообщалось, что специалиста после матча с «Ливерпулем» могут уволить.

Чемпион WWE затроллил фанатов в Манчестере майкой «Тоттенхэма»

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот: в последние 15-20 минут игра с «Тоттенхэмом» была более равной
