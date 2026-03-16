Лапорта выступил с заявлением после переизбрания на пост президента «Барселоны»

Испанский юрист, политик и бизнесмен Жоан Лапорта выступил с заявлением после повторного избрания на пост президента «Барселоны». Лапорта победил на выборах с подавляющим большинством голосов — 68,18%.

«Я признателен этому клубу, в котором право выбирать президента сохраняется за членами — такое встречается редко в мировом футболе. Особая благодарность тем, кто пришёл на голосование — это проявление гражданской ответственности и духа «Барселоны». Члены проголосовали за вариант единства, а не за конфронтацию. Это подтверждение нашей линии — в том числе по завершению реконструкции «Камп Ноу» и проекту Espai Barça (проект реконструкции инфраструктуры клуба. — Прим. «Чемпионата»). Спасибо всем, кто принял участие. Этот результат придаёт нам сил, и теперь ничто не помешает нам двигаться вперёд. Мы продолжим защищать интересы «Барселоны», несмотря ни на что», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Таким образом, Лапорта в третий раз избран на эту должность. Испанец возглавлял сине-гранатовых с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год. Отмечается, что победитель займёт свою должность с 1 июля и возглавит каталонский клуб до 2031 года. Соперник Лапорты Виктор Фонт набрал на выборах лишь 29,78% голосов.