Гасперини не пожал руку Фабрегасу после матча «Комо» — «Рома». Испанец отреагировал

«Комо» вчера, 15 марта, обыграл «Рому» со счётом 2:1 в матче 29-го тура Серии А. После финального свистка главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини не пожал руку наставнику «Комо» Сеску Фабрегасу. Испанский специалист прокомментировал эту ситуацию.

«Независимо от того, зол ли я, удалили ли меня, или даже если считаю, что судья был несправедлив, после матча я всё равно подхожу пожать руку сопернику. Для меня это вопрос уважения и спортивного поведения, поэтому произошедшее меня огорчило. Повторю: даже после поражения нужно подойти и пожать руку оппоненту.

Когда я вижу, что мой коллега просто уходит, не попрощавшись, мне становится неприятно, но что произошло — то произошло. Что именно случилось? Я, как обычно, подошёл попрощаться, а он просто ушёл.

Я из другой страны и, возможно, должен привыкнуть к таким моментам: во время игры может происходить что угодно, идёт борьба и эмоции, но после финального свистка для меня всё заканчивается, и мы всегда пожимаем друг другу руки.

Недавно и я совершал поступки, которыми не горжусь, однако считаю, что мы должны подавать пример. Важно помнить, что за нами наблюдают дети. Общество и так переживает непростые времена, поэтому мы обязаны показывать правильный пример», — сказал Фабрегас на пресс-конференции.

После 29 туров «Комо» идёт в таблице на четвёртом месте с 54 очками. «Рома» с 51 очком — шестая.

