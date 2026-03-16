Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гасперини не пожал руку Фабрегасу после матча «Комо» — «Рома». Испанец отреагировал

Гасперини не пожал руку Фабрегасу после матча «Комо» — «Рома». Испанец отреагировал
«Комо» вчера, 15 марта, обыграл «Рому» со счётом 2:1 в матче 29-го тура Серии А. После финального свистка главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини не пожал руку наставнику «Комо» Сеску Фабрегасу. Испанский специалист прокомментировал эту ситуацию.

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
0:1 Мален – 7'     1:1 Дувикас – 59'     2:1 Карлос – 79'    
Удаления: нет / Франса – 64'

«Независимо от того, зол ли я, удалили ли меня, или даже если считаю, что судья был несправедлив, после матча я всё равно подхожу пожать руку сопернику. Для меня это вопрос уважения и спортивного поведения, поэтому произошедшее меня огорчило. Повторю: даже после поражения нужно подойти и пожать руку оппоненту.

Когда я вижу, что мой коллега просто уходит, не попрощавшись, мне становится неприятно, но что произошло — то произошло. Что именно случилось? Я, как обычно, подошёл попрощаться, а он просто ушёл.

Я из другой страны и, возможно, должен привыкнуть к таким моментам: во время игры может происходить что угодно, идёт борьба и эмоции, но после финального свистка для меня всё заканчивается, и мы всегда пожимаем друг другу руки.

Недавно и я совершал поступки, которыми не горжусь, однако считаю, что мы должны подавать пример. Важно помнить, что за нами наблюдают дети. Общество и так переживает непростые времена, поэтому мы обязаны показывать правильный пример», — сказал Фабрегас на пресс-конференции.

После 29 туров «Комо» идёт в таблице на четвёртом месте с 54 очками. «Рома» с 51 очком — шестая.

Итальянские болельщики приветствуют свою сборную

