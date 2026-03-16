Радимов сравнил подходы Артиги и Рахимова после матча РПЛ, где «Рубин» разгромил «Локо»
Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал игру «Рубина» под руководством Франка Артиги, сравнив её с выступлениями при Рашиде Рахимове. Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский клуб разгромил московский «Локомотив» со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23' 2:0 Митрюшкин – 56' 3:0 Кузнецов – 70'
Удаления: нет / Ненахов – 44'
«Мне нравится, как играет «Рубин». Мне кажется, что с Рахимовым достигли какого-то рубежа, когда надо что‑то менять. Руководство выбрало тренера, который ставит более атакующий футбол», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
После 21 тура чемпионата России «Рубин» заработал 29 очков и располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. В активе «Локомотива» осталось 41 очко. Команда находится на третьем месте.
