Радимов сравнил подходы Артиги и Рахимова после матча РПЛ, где «Рубин» разгромил «Локо»

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал игру «Рубина» под руководством Франка Артиги, сравнив её с выступлениями при Рашиде Рахимове. Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский клуб разгромил московский «Локомотив» со счётом 3:0.

«Мне нравится, как играет «Рубин». Мне кажется, что с Рахимовым достигли какого-то рубежа, когда надо что‑то менять. Руководство выбрало тренера, который ставит более атакующий футбол», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура чемпионата России «Рубин» заработал 29 очков и располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. В активе «Локомотива» осталось 41 очко. Команда находится на третьем месте.