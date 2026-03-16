Матвей Сафонов объяснил, почему выкладывает мало повседневного контента

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост, где рассказал о своём настроении после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала победу над «Челси» со счётом 5:2, а также поделился мыслями о том, почему выкладывает мало повседневного контента.

«Сейчас мало повседневного контента. Иногда ездим в город, иногда ходим в новые места, но большую часть времени проводим дома с Маришей и Морти. Почти всегда было так, что основные события моей жизни происходят на поле. И вокруг результатов матчей строится моё настроение, быт и эмоциональный окрас всей жизни. Настроение после последнего матча хорошее, но всё равно, как же я люблю просто ничего не делать дома», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов перешёл в парижский клуб в 2024 году за € 20 млн. В первом сезоне за французский топ-клуб россиянин провёл 17 встреч. В данной встрече голкипер пропустил два мяча и совершил два сейва. По ходу нынешнего сезона вратарь появлялся на поле в 14 матчах, пропустив 17 мячей и в пяти сыграв «на ноль». После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».