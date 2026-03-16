Украинец Юрий Вернидуб отреагировал на критику за рукопожатие с Курбаном Бердыевым

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал реакцию СМИ на его рукопожатие с наставником «Турана» Курбаном Бердыевым после матча 23-го тура чемпионата Азербайджана.

«Мне безразлично, что пишут СМИ. Я не знаю, сколько паспортов у Бердыева. Насколько мне известно, он туркмен. Скажу одно: каким я был в первый день конфликта между Украиной и Россией, таким и остаюсь сейчас.

Те, кто пишет обо мне, пусть лучше расскажут, что они сами сделали за эти четыре года. Мне 60 лет — пусть провоцируют сколько угодно. Я в футболе и продолжаю делать свою работу», — сказал Вернидуб, чьи слова приводит Azerisport.

«Туран» выиграл у «Нефтчи» со счётом 1:0. Матч прошёл 9 марта. Напомним, ранее Бердыев тренировал несколько клубов в РПЛ.

