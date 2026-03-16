Леау сцепился с тренером «Милана» Аллегри из-за замены в проигранном матче с «Лацио»

Нападающий «Милана» и национальной команды Португалии Рафаэл Леау не совладал с эмоциями и сцепился с главным тренером «россонери» Массимилиано Аллегри из-за замены в матче 29-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (0:1).

Леау был заменён на 66-й минуте. Момент конфликта игрока с тренером попал в трансляцию. Аллегри пытался успокоить португальца после замены, но тот оттолкнул главного тренера «Милана».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.