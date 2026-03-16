Леау сцепился с тренером «Милана» Аллегри из-за замены в проигранном матче с «Лацио»

Нападающий «Милана» и национальной команды Португалии Рафаэл Леау не совладал с эмоциями и сцепился с главным тренером «россонери» Массимилиано Аллегри из-за замены в матче 29-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (0:1).

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Исаксен – 26'    

Леау был заменён на 66-й минуте. Момент конфликта игрока с тренером попал в трансляцию. Аллегри пытался успокоить португальца после замены, но тот оттолкнул главного тренера «Милана».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

