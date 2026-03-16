Гвардиола: я буду ещё больше жаловаться судьям, чтобы снова оказаться на трибуне

Гвардиола: я буду ещё больше жаловаться судьям, чтобы снова оказаться на трибуне
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Вест Хэмом» (1:1) рассказал о своих впечатлениях от просмотра матча с трибун.

– Вы наблюдали игру с другой позиции. Было сложно вносить изменения во время матча?
– Нет, это было идеально. Мне нравится находиться там. Я буду ещё больше жаловаться судьям, чтобы получить больше жёлтых карточек и снова оказаться на трибуне. В следующий раз будет три матча, так что я попробую снова.

Да, ощущения другие. Там ты более расслаблен. Мы обсуждали с Пепом Лейндерсом, и было чувство, что появляется больше пространства для замен, чтобы добавить креативных игроков на нужные позиции.

– Казалось, вы часто общались с ним по телефону.
– Да, мы заранее зарядили батарею, – отметил Гвардиола на пресс-коференции после матча.

Напомним, из‑за перебора жёлтых карточек во внутренних английских соревнованиях 55‑летний испанский специалист получил двухматчевую дисквалификацию. Это был первый из двух матчей, которые Гвардиола пропускает из‑за отстранения.

