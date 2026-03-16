«Идиотический второй пенальти. Просто тупой». Юран — об игре Ву в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака», а ныне футбольный тренер Сергей Юран поделился мыслями об игре защитника красно-белых Кристофера Ву в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Напомним, на 80-й минуте встречи вингер сине-бело-голубых Педро влетел в штрафную московской команды и прострелил, а Ву наступил бразильцу на голеностоп. За этот эпизод после просмотра VAR был назначен пенальти, который реализовал новичок санкт-петербургской команды Джон Дуран.

«Не нужно ноги совать, потому что быстрый игрок, с хорошим дриблингом. Если не успеваешь, то параллельно блокируй, веди его. Если прострелит, то ещё есть шанс дальше прервать передачу. Это просто идиотический второй пенальти. Просто тупой. Другие слова не подберёшь. Одного заклинило в первом тайме, второго — во втором. Это отсутствие игровой дисциплины», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место.