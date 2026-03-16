Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Идиотический второй пенальти. Просто тупой». Юран — об игре Ву в матче с «Зенитом»

«Идиотический второй пенальти. Просто тупой». Юран — об игре Ву в матче с «Зенитом»
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», а ныне футбольный тренер Сергей Юран поделился мыслями об игре защитника красно-белых Кристофера Ву в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Напомним, на 80-й минуте встречи вингер сине-бело-голубых Педро влетел в штрафную московской команды и прострелил, а Ву наступил бразильцу на голеностоп. За этот эпизод после просмотра VAR был назначен пенальти, который реализовал новичок санкт-петербургской команды Джон Дуран.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Не нужно ноги совать, потому что быстрый игрок, с хорошим дриблингом. Если не успеваешь, то параллельно блокируй, веди его. Если прострелит, то ещё есть шанс дальше прервать передачу. Это просто идиотический второй пенальти. Просто тупой. Другие слова не подберёшь. Одного заклинило в первом тайме, второго — во втором. Это отсутствие игровой дисциплины», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча чемпионата России «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android