Девушка Мбаппе: влюбившись с первого взгляда, узнала, что он футболист «Реала»

Испанская актриса Эстер Эспосито поделилась забавной историей о первой встрече со звездой «Реала» Килианом Мбаппе. По словам Эспосито, она даже не знала, кто перед ней находится.

«Когда я увидела его в первый раз, я не знала, кто это. Влюбившись с первого взгляда, я узнала, что он футболист «Реала», – приводит слова актрисы Topskills Sports UK.

Эта история быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала активную реакцию фанатов. Многие пользователи с юмором отреагировали на слова Эстер, не поверив ей.

Напомним, сейчас Мбаппе продолжает восстановление от травмы колена. Его участие в ближайшем матче «Реала» с «Манчестер Сити» остаётся под вопросом.

Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову в Париже