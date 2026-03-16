Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо раскрыл, готов ли был Месси принять участие в Финалиссиме

Комментарии

Инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х опубликовал пост на фоне отмены Финалиссимы между Испанией и Аргентиной, обозначив позиции футболистов обеих команд.

«Все игроки сборных Испании и Аргентины были готовы принять участие в Финалиссиме, включая Лионеля Месси. Месси имел возможность завоевать свой 47-й официальный трофей в составе национальной команды, ещё один титул с Аргентиной… но шанс был упущен. Следующая возможность для рекордного достижения у него будет на чемпионате мира», — написал Романо.

Напомним, матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины отменён по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ на фоне событий на Ближнем Востоке. Игра должна была пройти в Катаре.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android