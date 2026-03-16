Фабрицио Романо раскрыл, готов ли был Месси принять участие в Финалиссиме

Инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х опубликовал пост на фоне отмены Финалиссимы между Испанией и Аргентиной, обозначив позиции футболистов обеих команд.

«Все игроки сборных Испании и Аргентины были готовы принять участие в Финалиссиме, включая Лионеля Месси. Месси имел возможность завоевать свой 47-й официальный трофей в составе национальной команды, ещё один титул с Аргентиной… но шанс был упущен. Следующая возможность для рекордного достижения у него будет на чемпионате мира», — написал Романо.

Напомним, матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины отменён по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ на фоне событий на Ближнем Востоке. Игра должна была пройти в Катаре.

