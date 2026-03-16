Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дружок, садись здесь, ты не будешь судить». Мостовой — об арбитре матча «Пари НН» с «КС»

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о спорном эпизоде с назначением 11-метрового удара в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0. Победный мяч с 11-метровой отметки забил форвард хозяев Олакунле Олусегун.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Олусегун – 29'     2:0 Вешнер Тичич – 45+2'     3:0 Лесовой – 90+3'    

«Друзья! Просто у меня уже не хватает сил. Сейчас увидел пенальти в ворота «Крылья Советов», который назначил судья во время матча с «Пари Нижний Новгород». Но это просто безобразие. Этого судью надо просто вот прямо не после игры, а вот в этот момент [назначения пенальти] его уже позвать и сказать: «Дружок, садись здесь, ты не будешь судить». Но это издевательство над футболом.

Человек из «Пари» теряет мяч, от него отскакивает мяч, он от ворот бежит, защитники бегут, и случайно ему кто-то рукой попадает по волосам. И они [арбитры] пошли смотреть VAR и назначают пенальти в ворота «Крыльев Советов». Но это вообще издевательство просто! Это уже не ужас, а издевательство! Вы что, ребят? Вы где это видели? Вы что творите-то уже? Сколько мы об этом можем говорить? Это ужас, просто кошмар», — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

После 21 тура чемпионата России самарская команда набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» также заработал 20 очков и располагается на 13-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android