«Дружок, садись здесь, ты не будешь судить». Мостовой — об арбитре матча «Пари НН» с «КС»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о спорном эпизоде с назначением 11-метрового удара в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0. Победный мяч с 11-метровой отметки забил форвард хозяев Олакунле Олусегун.

«Друзья! Просто у меня уже не хватает сил. Сейчас увидел пенальти в ворота «Крылья Советов», который назначил судья во время матча с «Пари Нижний Новгород». Но это просто безобразие. Этого судью надо просто вот прямо не после игры, а вот в этот момент [назначения пенальти] его уже позвать и сказать: «Дружок, садись здесь, ты не будешь судить». Но это издевательство над футболом.

Человек из «Пари» теряет мяч, от него отскакивает мяч, он от ворот бежит, защитники бегут, и случайно ему кто-то рукой попадает по волосам. И они [арбитры] пошли смотреть VAR и назначают пенальти в ворота «Крыльев Советов». Но это вообще издевательство просто! Это уже не ужас, а издевательство! Вы что, ребят? Вы где это видели? Вы что творите-то уже? Сколько мы об этом можем говорить? Это ужас, просто кошмар», — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

После 21 тура чемпионата России самарская команда набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» также заработал 20 очков и располагается на 13-й строчке.