Неймар ответил, вызовет ли его Анчелотти в сборную Бразилии

Неймар ответил, вызовет ли его Анчелотти в сборную Бразилии
После ничьей в матче с «Коринтиансом» (1:1), который прошёл вчера, 15 марта, нападающий Неймар прокомментировал возможный вызов в сборную Бразилии от тренера Карло Анчелотти.

«Завтра будет вызов? Независимо от того, буду ли я вызван или нет, я всегда буду поддерживать сборную Бразилии», — заявил Неймар во флеш-интервью после матча.

Ранее в прессе появлялась информация, что бразилец находится в предварительном списке сборной Бразилии для участия в чемпионате мира – 2026.

Неймар провёл на после все 90 минут и отметился в игре с «Коринтиансом» голевой передачей.

Бразилии скоро предстоит сыграть два товарищеских матча. 26 марта команда встретится с Францией, а 1 апреля — с Хорватией.

