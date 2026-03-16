До матча с «Зенитом» «Спартак» лишь дважды за 10 лет не смог ударить в створ в РПЛ

«Спартак» ни разу не смог ударить в створ ворот «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

Как сообщает статистический телеграм-канал Opta Sports, «Спартак» во второй раз в сезоне ни разу не пробил в створ ворот. Первый был в матче с «Балтикой» летом 2025 года. Тогда красно-белые уступили «Балтике» со счётом 0:3. Отмечается, что до текущего сезона предыдущий матч без ударов в створ в РПЛ был у «Спартака» в далёком 2016 году с «Ростовом».

После 21 матча чемпионата России «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

